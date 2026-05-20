Bloqueos y falta de combustible afectan traslados de pacientes en La Paz

La crisis derivada de los bloqueos y la escasez de combustible comienza a golpear con fuerza al sistema de salud. En el Hospital de Clínicas de La Paz, familiares de pacientes se ven obligados a contratar ambulancias privadas ante la falta de unidades operativas en el servicio público.

Según información proporcionada desde la unidad de emergencias del nosocomio, el principal problema no es por ahora el suministro de oxígeno, que todavía se encuentra garantizado, sino la falta de combustible para el funcionamiento de ambulancias.

La situación ha provocado que las familias deban buscar alternativas particulares para trasladar a pacientes que requieren atención médica urgente.

“Las ambulancias que llegan son privadas. La gente está contratando este servicio para trasladar a sus pacientes”, se informó desde el hospital.

El problema afecta especialmente a personas que necesitan movilización constante dentro del sistema hospitalario, como pacientes sometidos a tratamientos especializados o traslados entre unidades médicas.

Además, el Hospital de Clínicas recibe diariamente pacientes no solo de La Paz y El Alto, sino también de provincias, lo que agrava aún más la demanda en un contexto de restricciones de movilidad.

Crisis de oxígeno y alimentos

Personal médico advirtió que si persisten los bloqueos, el abastecimiento de oxígeno también podría verse comprometido en los próximos días.

Mientras tanto, otros centros hospitalarios ya reportan una situación más crítica. El Hospital del Tórax, por ejemplo, alertó de que sus reservas de oxígeno alcanzaban únicamente para la jornada, encendiendo las alarmas sobre un posible impacto mayor en el sistema sanitario.

Tras 20 días de bloqueos, los efectos ya no solo repercuten en el transporte y abastecimiento de productos, sino también en áreas sensibles como la atención médica, donde las familias ahora enfrentan costos adicionales para garantizar el traslado y atención de sus pacientes.

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