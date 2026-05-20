Petro reacciona a la salida de la embajadora de Colombia en Bolivia: "Se están tomando medidas extremas"

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, reaccionó a la decisión del Gobierno boliviano de solicitar la salida de la embajadora colombiana en Bolivia, Elizabeth García, en medio de la crisis política y social que atraviesa el país.

En declaraciones brindadas a Caracol Radio, el mandatario colombiano afirmó que Colombia mantiene disposición para servir como intermediario en un eventual proceso de diálogo nacional.

“Estamos dispuestos a servir de intermediarios por un diálogo”, sostuvo Petro, al referirse a la situación boliviana marcada por movilizaciones, bloqueos y enfrentamientos registrados principalmente en La Paz y El Alto.

El presidente colombiano señaló que, desde su perspectiva, existe un fuerte cuestionamiento social al gobierno de Rodrigo Paz Pereira y advirtió sobre el riesgo de una mayor escalada de violencia.

Asimismo, Petro alertó que Bolivia enfrenta un momento delicado y pidió abrir espacios de diálogo para evitar consecuencias mayores. También consideró que la expulsión de la embajadora podría interpretarse como una reacción frente a la postura colombiana de promover una mediación.

“Si la expulsión de la embajadora fue consecuencia de nuestra disposición a facilitar el diálogo, entonces se están adoptando posturas extremas que pueden llevar al pueblo boliviano a una situación muy difícil”, afirmó.

Las declaraciones se producen después de que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia anunciara oficialmente la conclusión de funciones diplomáticas de la embajadora colombiana acreditada en el país, argumentando la defensa de la soberanía nacional y la no injerencia en asuntos internos.

Relaciones bilaterales intactas

La Cancillería boliviana aclaró, sin embargo, que la medida no implica una ruptura de relaciones diplomáticas entre ambos países y reiteró que se mantendrán abiertos los canales institucionales y diplomáticos con Colombia.

El conflicto político y social en Bolivia se desarrolla en medio de protestas, bloqueos de carreteras, enfrentamientos en el centro paceño y cuestionamientos cruzados entre el Gobierno y sectores movilizados, mientras distintas voces internacionales siguen de cerca la evolución de la crisis.

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