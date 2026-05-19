Guido Nayar vincula bloqueos y protestas con sectores afines al MAS

El exministro de Gobierno, Guido Nayar, señaló que las movilizaciones y bloqueos registrados en distintas regiones del país responden a sectores que se encuentran descontentos por la pérdida de beneficios económicos y privilegios que, según afirmó, recibían durante los gobiernos del Movimiento al Socialismo (MAS).

Nayar sostuvo que el MAS estaba estructurado sobre organizaciones e instituciones que durante más de dos décadas recibieron “dádivas, gastos reservados y otros recursos” provenientes del Ministerio de la Presidencia durante la gestión de Evo Morales.

Asimismo, aseguró que el exmandatario Evo Morales estaría impulsando medidas de presión para generar inestabilidad política en el país.

“Evo se está jugando todas las cartas que sean necesarias para generar una inestabilidad en el país. Hay muchas denuncias de que cárteles del narcotráfico estuviesen financiando todas estas protestas”, afirmó.

El exministro pidió a las Fuerzas Armadas de Bolivia y a la Policía Boliviana realizar todos los esfuerzos necesarios para garantizar el orden público y evitar una escalada mayor del conflicto social.

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