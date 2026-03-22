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Guido Nayar emite su voto en Santa Cruz y convoca a la ciudadanía a participar en la jornada electoral

El candidato a la Gobernación cruceña remarcó que, a través del voto, la población puede “generar un destino diferente” y contribuir a la construcción de “días mejores”.

Charles Muñoz Flores

22/03/2026 11:27

Guido Nayar, candidato a la Gobernación de Santa Cruz. FOTO: FB Guido Nayar.
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

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El candidato a la Gobernación de Santa Cruz, Guido Nayar, emitió su voto este domingo 22 de marzo en la Unidad Educativa Julio Gutiérrez, en el marco de las elecciones subnacionales, desde donde convocó a la población a participar activamente en la jornada electoral.

“El sufragio es el instrumento que va a cambiar”, afirmó Nayar, al destacar la importancia del voto como una herramienta para transformar la realidad de los sectores más olvidados. En ese sentido, instó a los ciudadanos de los 15 distritos, 15 provincias y 56 municipios del departamento a acudir a las urnas y elegir a sus autoridades.

El candidato remarcó que, a través del voto, la población puede “generar un destino diferente” y contribuir a la construcción de “días mejores”. Asimismo, señaló que existe una alta expectativa en torno a la jornada electoral y valoró el respaldo recibido por parte de la ciudadanía.

 

 

“Aquí había un chilchi fuertecito nomás, pero eso no va a ser un motivo para atajar a nadie. Vamos a salir todos a votar, sin lugar a dudas”, expresó.

Nayar también informó que aguardará los resultados del cómputo oficial en su casa de campaña, ubicada en la Villa Fraterna.

El candidato emitió su voto en la mesa número cuatro sin contratiempos y reiteró su llamado a los vecinos a participar en el proceso democrático.

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