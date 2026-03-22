“Solo una persona llegó”: Ausencia de jurados obliga a nombrar votantes en mesa electoral en un recinto

Durante la jornada de elecciones subnacionales de este domingo 22 de marzo en Bolivia, se registró un inconveniente en la unidad educativa Basilio Rodríguez, donde la mesa electoral número 4 presentó retrasos debido a la inasistencia de la mayoría de sus jurados designados.

Según informó un representante del Tribunal Electoral Departamental (TED) en contacto con Red Uno, de los seis jurados notificados, únicamente una persona se presentó hasta antes de las 08:00, lo que obligó a aplicar un mecanismo de contingencia para garantizar el desarrollo del proceso.

“Hemos tenido un percance en la mesa 4. Son seis jurados que se han notificado, de los cuales solamente ha llegado una persona. Por lo cual hemos tratado de subsanar esta situación nombrando a personas de la misma fila, capacitándolas a grandes rasgos para evitar problemas con los votantes”, explicó el funcionario.

Ante esta situación, ciudadanos que aguardaban emitir su voto accedieron voluntariamente a asumir el rol de jurados, permitiendo así la apertura de la mesa y el inicio de la votación, aunque con cierta demora.

En este recinto también se encontraba el candidato a la Alcaldía, Manuel Saavedra, quien aguardaba su turno junto a otros votantes desde tempranas horas de la mañana.

El representante del TED destacó la importancia de que los jurados titulares cumplan con su función, ya que cuentan con la capacitación necesaria para llevar adelante el proceso electoral de manera adecuada.

“Cuando se nombra a personas de la fila, no tienen todo el conocimiento ni la capacitación que se les ha brindado. Es un percance, pero como notario estaré supervisando para evitar errores mayores”, señaló.

Pese al contratiempo inicial, las autoridades lograron habilitar la mesa electoral y normalizar el flujo de votación, en una jornada que se desarrolla a nivel nacional para la elección de autoridades subnacionales.

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