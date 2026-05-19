Vocal del TSE descarta crisis interna y respalda a Ávila

Durante una conferencia de prensa, el vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Carlos Ortiz, se pronunció sobre la situación actual del país y aclaró rumores sobre un supuesto cambio de directiva en la institución. Ortiz aseguró que el TSE mantiene su plena operatividad y respaldo al presidente de sala, Dr. Gustavo Ávila Mercado, y que cualquier información sobre crisis interna es falsa.

“Se descarta cualquier crisis. Nosotros estamos sólidos en nuestra sala plena y respaldamos la gestión de toda la sala plena”, afirmó Ortiz.

Reforma Ley Electoral

El vocal destacó que la institución ha venido trabajando en temas administrativos, reformas a la Ley 026 y la garantía del padrón electoral biométrico, así como en la coordinación con los tribunales electorales departamentales para enfrentar los desafíos futuros del proceso electoral.

Convocan a diálogo

Ortiz también manifestó su solidaridad con los ciudadanos afectados por los bloqueos y hechos de violencia, y subrayó que el diálogo es el mecanismo democrático más efectivo para superar conflictos en el país:

“Exhortamos al pueblo boliviano a escuchar y dialogar entre bolivianos, cuidando nuestra democracia como lo más sagrado que tenemos”, señaló.

Sala Plena

En la conferencia, Ortiz reafirmó que la institucionalidad del TSE se mantiene intacta, que la sala plena sigue operando con normalidad y que cualquier intento de desestabilización es rechazado por la institución.

“Todas las decisiones y reuniones se realizan de manera colegiada y con total transparencia. No existe ningún movimiento para cambiar la directiva, ni crisis interna alguna”, concluyó Ortiz.

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