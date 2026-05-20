Exministro advierte similitudes entre la situación actual y la crisis de 2019

En medio de la creciente tensión por los bloqueos y movilizaciones que afectan principalmente a La Paz, el exministro de la Presidencia, Jerjes Justiniano, afirmó que la situación actual guarda similitudes con la crisis política registrada en 2019 y advirtió sobre el riesgo de una mayor escalada si no se asumen medidas oportunas.

Foto: Conflictos sociales rebasaron la escala de violencia en 2019. Archivo.

Durante una entrevista, Justiniano señaló que las protestas habrían seguido un patrón similar al ocurrido hace algunos años, pasando de movilizaciones pacíficas a hechos de violencia y vandalismo.

Mencionó que los recientes enfrentamientos, daños a infraestructura pública y hechos violentos registrados en La Paz le hacen ver señales de una situación comparable a la vivida durante anteriores crisis políticas.

Asimismo, cuestionó la respuesta del Gobierno y consideró que la ciudadanía paceña exige acciones más contundentes frente al conflicto.

“Ya la población de la ciudad de La Paz no está soportando esa calma ni esa paciencia”, afirmó.

Diálogo y medidas firmes para conciliación de acuerdos

Justiniano señaló que la solución debe combinar dos elementos: el diálogo y medidas firmes para restablecer el orden.

Respecto a la posibilidad de aplicar medidas excepcionales, explicó que la Constitución contempla mecanismos extraordinarios como el estado de excepción en escenarios de alta conflictividad; sin embargo, advirtió que una decisión de este tipo requiere respaldo institucional y podría generar nuevas tensiones políticas.

También propuso impulsar una mesa de diálogo pública con participación de distintos sectores sociales, tomando como referencia experiencias de pacificación aplicadas durante la crisis de 2019.

“Si en el pasado dio resultado, ¿por qué no hacer lo mismo ahora?”, planteó.

Mira la programación en Red Uno Play