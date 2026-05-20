Santa Cruz: Transportistas hacen largas filas ante dificultades para cargar diésel

La escasez de diésel continúa generando largas filas y preocupación entre transportistas en distintos surtidores de la ciudad. Durante un recorrido realizado por estaciones de servicio de la avenida San Aurelio, se evidenció una gran cantidad de flotas, camiones y vehículos del transporte interprovincial y departamental que aguardaban por varias horas para abastecerse de combustible.

La situación fue observada en el tercer anillo interno de la avenida San Aurelio, donde decenas de unidades permanecían a la espera del carburante desde el día anterior. La misma realidad se replica en otros puntos de la ciudad, como el cuarto anillo de la radial 19, donde el número de vehículos pesados en las filas se incrementó en los últimos días.

“Nos dijeron que no había diésel, pero recién otra vez están cargando. Se acabó a las tres de la mañana y ahora recién van a empezar a vender otra vez”, manifestó un conductor de una flota que realiza viajes hacia San Matías.

El transportista aseguró que las dificultades también se presentan en rutas provinciales y fronterizas, situación que complica las operaciones del sector. “No hay ningún surtidor, hemos venido todo el camino buscando y no hay diésel”, señaló.

Asimismo, indicó que en algunas regiones la venta es limitada y no cubre las necesidades del transporte. “En San Matías sí hay, pero nos venden un valor de 2.000 bolivianos nomás, no nos da para el retorno”, explicó.

Los conductores expresaron preocupación debido a la incertidumbre y a las dificultades para abastecerse en diferentes puntos del departamento.

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