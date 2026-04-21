Largas filas por diésel; transportistas piden normalizar el abastecimiento

La escasez de diésel volvió a generar preocupación entre transportistas en Santa Cruz, donde este lunes se registraron extensas filas en varios surtidores, entre ellos en la avenida Tres Pasos al Frente.

Conductores de buses y vehículos pesados reportaron que llevan varias horas esperando poder cargar combustible sin éxito.

“Desde las 6 de la mañana estamos acá. Supuestamente tenía que llegar a las 8, pero hasta ahora no. Nadie se pronuncia, ninguna autoridad”, reclamó uno de los choferes, visiblemente molesto por la incertidumbre.

Otros transportistas señalaron que la falta de diésel los obliga a perder jornadas completas de trabajo. “Es complicado llegar, trabajar toda la noche y luego enfrentar esta fila otra vez”, expresó otro conductor, quien lamentó además el impacto económico del incremento en el precio del combustible.

La situación se agrava debido a que el sector se encuentra en plena época de zafra de soya, lo que incrementa la demanda de transporte. “Es un perjuicio total para el transporte, necesitamos trabajar y no podemos”, manifestó otro chofer.

Los afectados piden una respuesta urgente de las autoridades competentes para normalizar el abastecimiento. “Que se solucione de una vez esto, ya estamos un día esperando aquí”, señalaron.

Mientras tanto, en algunos surtidores se informó que el combustible disponible alcanzaría solo para un número limitado de vehículos, lo que mantiene la tensión y el malestar entre los conductores que continúan en las filas.

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