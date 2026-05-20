Frío, hambre y filas: así esperan para enviar alimentos de Cochabamba a La Paz por los bloqueos

Decenas de familias y productores pasaron la noche y soportaron bajas temperaturas en puertas del centro de carga de BoA, en el aeropuerto Jorge Wilstermann de Cochabamba, para enviar pollo, verduras y otros víveres a sus familiares en La Paz, donde los bloqueos carreteros han generado problemas de abastecimiento.

Desde la madrugada del día anterior, largas filas comenzaron a formarse en el centro de carga de Boliviana de Aviación (BoA), donde hombres y mujeres permanecieron durante horas e incluso toda la noche a la intemperie con bolsas, cajas y canastas de alimentos.

Muchas personas intentaron descansar sobre cartones o frazadas mientras aguardaban la apertura de atención, prevista recién para las 08:00. La alta demanda provocó el colapso del servicio y extensas esperas para lograr un cupo de envío.

“He dormido desde ayer en la mañana, he llegado a las 4 de la mañana y la fila era larguísima. Todo el día sin comer, sin tomar desayuno”, contó una mujer que buscaba enviar pollo a su familia en La Paz.

La afectada relató que tuvo que soportar bajas temperaturas durante la noche para no perder su lugar en la fila. “Nos hemos pasado con el frío, está demasiado fuerte”, afirmó.

Otro ciudadano aseguró que permanece en el lugar desde el mediodía del día anterior intentando despachar alimentos para ayudar a sus familiares ante la escasez que se vive en el occidente del país.

“Estoy intentando enviar víveres, pollo y verduras para mi familia. Está terrible la situación en La Paz”, señaló.

Las personas que aguardan atención coinciden en que la mayoría busca mandar alimentos básicos como pollo, verduras y frutas debido a la dificultad para abastecerse por vía terrestre.

“La mayoría está esperando para mandar pollo, verduras, frutas y alimentos a nuestras familias. Muchos no han comido mientras esperan”, manifestó otro de los presentes.

El colapso del centro de carga de BoA se registra en medio de los bloqueos que afectan varias rutas del país y que impiden el transporte normal de mercadería entre Cochabamba y La Paz, obligando a muchas familias a recurrir al envío aéreo para abastecer a sus parientes.

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