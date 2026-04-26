Intensifican el recojo de basura en mercados de la capital cruceña

El servicio de recojo de basura se restableció en el sector del tercer anillo externo del mercado Mutualista, en la ciudad de Santa Cruz, luego de un acuerdo entre la Alcaldía y la empresa de aseo urbano para regularizar el pago pendiente.

Las labores de limpieza se ejecutan desde horas de la tarde y se han extendido hasta la noche en distintos puntos de la ciudad y centros de abastecimiento.

Sin embargo, el proceso genera molestias entre comerciantes y compradores debido al fuerte olor que persiste en la zona.

Para facilitar el trabajo de las cuadrillas y maquinaria, la rotonda del área fue cerrada temporalmente, restringiendo la circulación vehicular mientras se desarrollan las tareas de limpieza.

Las autoridades municipales indicaron que el operativo continuará en otros sectores afectados por la acumulación de residuos.

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