Sin solución: continúa suspendido el servicio de basura en Santa Cruz

El servicio de recojo de basura y aseo urbano continúa suspendido en la ciudad de Santa Cruz debido a la falta de pago por parte del municipio a la empresa Piraí, encargada de la recolección de residuos. La medida, que es de carácter indefinido, ya comienza a generar preocupación entre la ciudadanía.

Desde las instalaciones de la empresa, el gerente de operaciones, Marcelo Delfín, informó que hasta el momento no existe un acercamiento oficial por parte de la Alcaldía, aunque aseguró que fueron notificados de que se estaría trabajando en las demandas presentadas por la empresa.

“Esperamos que prontamente puedan dar una respuesta oficial en el transcurso de las horas para poder reanudar el servicio como corresponde”, señaló Delfín.

El ejecutivo explicó que la situación financiera de la empresa se ha vuelto crítica, debido a una deuda acumulada de ocho meses, a lo que se suma el incremento en los costos de combustible y mano de obra, factores que han desequilibrado el contrato inicial.

“Esto nos coloca en una situación insostenible. Además, hemos solicitado en reiteradas ocasiones un reajuste de tarifas que también está pendiente”, añadió.

Pese a la suspensión general del servicio, Delfín aclaró que el recojo de residuos patológicos se mantiene activo, garantizando la atención en centros de salud, laboratorios y farmacias.

La paralización también impacta directamente a cerca de mil trabajadores que dependen de la empresa en sus distintos servicios, quienes se encuentran a la espera de una solución para retomar sus labores.

Desde Piraí, se pidió comprensión a la población ante las molestias ocasionadas y se aseguró que, una vez resuelto el conflicto, se desplegarán todos los recursos necesarios para normalizar el servicio y restablecer la limpieza en la ciudad.

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