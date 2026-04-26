Recojo de basura se reactiva y buscan normalizar el servicio en Santa Cruz

Tras cuatro días de paralización que dejaron a la ciudad cubierta de desechos, el Gobierno Municipal y la empresa Aseo Urbano Piraí alcanzaron un acuerdo que permitió reanudar este sábado al mediodía el servicio de recojo de basura y limpieza en Santa Cruz de la Sierra.

El operador informó que se requerirán al menos dos días para retirar los residuos acumulados y restablecer la normalidad del servicio de aseo urbano.

En el mercado La Ramada se evidenció un intenso trabajo para recoger los desechos acumulados durante los días de paro, mientras que la normalización del servicio comienza de forma progresiva en otros centros de abastecimiento y zonas de la ciudad.

Desde la empresa, el gerente de Operaciones, Marcelino Delfín, explicó que la reactivación se dio tras recibir un pago parcial y el compromiso de la Alcaldía de regularizar la deuda pendiente.

Asimismo, indicó que se priorizará la limpieza en mercados, anillos y radiales, para luego intervenir en los barrios más afectados, respetando la frecuencia habitual del servicio.

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