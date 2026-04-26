Abastecimiento de combustible se normaliza gradualmente en Santa Cruz, pero las filas persisten

El abastecimiento de combustible se mantiene de forma progresiva en una estación de servicio de la zona norte, de Santa Cruz, donde este fin de semana se realizó una segunda descarga de diésel para reforzar la distribución.

En total, se han descargado aproximadamente 20.000 litros de combustible, con el objetivo de garantizar el suministro durante la noche y la jornada del domingo. Asimismo, la gasolina ha llegado con normalidad, lo que ha permitido que varios vehículos puedan cargar sin mayores inconvenientes.

Sin embargo, el panorama aún muestra la presencia de filas, principalmente de transporte pesado y conductores que requieren diésel para sus actividades diarias. Estos usuarios deben esperar su turno para poder abastecerse, aunque el flujo de atención avanza de manera paulatina.

De acuerdo con el reporte desde el surtidor, el proceso de descarga se realiza bajo el protocolo correspondiente, mientras la distribución continúa de forma regular en este punto de la ciudad.

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