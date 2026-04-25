Dockweiler recibe documentación municipal e inicia fase de inspecciones técnicas en La Paz

En el marco de la Ley 587, el alcalde electo de La Paz, César Dockweiler, recibió este viernes la documentación oficial de la comuna paceña. Este acto marca un paso decisivo en el proceso de transición con la administración saliente de Iván Arias, permitiendo que el equipo entrante comience la evaluación física y técnica de la municipalidad.

Transición técnica y flujo de información

Dockweiler destacó que, tras superar diferencias iniciales, el proceso fue reconducido mediante el trabajo de comisiones técnicas. Según el reporte brindado, su equipo ya procesa aproximadamente dos terabytes de información digital, además de la documentación física que está siendo verificada en las instalaciones del Palacio Consistorial.

“Hay avances importantes, pero necesitamos consolidar toda la información en el menor tiempo posible”, afirmó la autoridad electa, subrayando que aún quedan pendientes 145 solicitudes adicionales de información que deben ser atendidas por la gestión actual.

Verificación en campo

Más allá de los documentos, Dockweiler anunció el despliegue de su equipo para realizar inspecciones y visitas técnicas en distintas reparticiones municipales. El objetivo es verificar de manera directa el estado de las unidades operativas, la maquinaria y las condiciones reales en las que se encuentran los servicios ediles.

El alcalde electo garantizó a la ciudadanía que durante este periodo de transición no se verán interrumpidos los servicios esenciales, asegurando la continuidad en el recojo de residuos sólidos, así como el suministro de agua y energía eléctrica en la sede de Gobierno.

Se espera que para la próxima semana Dockweiler presente un informe detallado sobre la calidad y el estado de la información recibida hasta el momento. La transición continuará en los próximos días con la recepción de datos complementarios para garantizar un traspaso de mando ordenado y transparente.

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