TEMAS DE HOY:
Taxista violador oro falso Combustible almacenado ilegalmente

22ºC Santa Cruz de la Sierra

4ºC La Paz

18ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Comunidad

Tres días sin aseo urbano; esperan que el municipio cruceño cumpla con el pago

La falta de desembolsos económicos por parte de la municipalidad cruceña obliga a los operadores a declarar la medida como insostenible.

Ximena Rodriguez

24/04/2026 22:18

Foto: Red Uno.
Santa Cruz

Escuchar esta nota

La ciudad de Santa Cruz atraviesa una crítica parálisis en el servicio de limpieza pública tras cumplirse la tercera jornada consecutiva de suspensión de actividades. Los trabajadores de Aseo Urbano Piraí mantienen una vigilia en espera de que la municipalidad liquide una deuda que ya se extiende por ocho meses.

La gerencia operativa ha calificado la situación financiera como insostenible, resultando en la inmovilización total de los camiones recolectores que debían recorrer los barrios. Según lo que indican, el restablecimiento de las rutas de aseo depende exclusivamente de una solución inmediata al conflicto económico que mantiene el servicio interrumpido.

https://www.reduno.com.bo/noticias/analista-advierte-por-acumulacion-de-basura-hay-un-dano-publico-a-la-salud-2026424203025

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

La sra. fazilet y sus hijas

04:00

La gran batalla

04:57

Identificación de red

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

La sra. fazilet y sus hijas

04:00

La gran batalla

04:57

Identificación de red

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD