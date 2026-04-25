Tres días sin aseo urbano; esperan que el municipio cruceño cumpla con el pago

La ciudad de Santa Cruz atraviesa una crítica parálisis en el servicio de limpieza pública tras cumplirse la tercera jornada consecutiva de suspensión de actividades. Los trabajadores de Aseo Urbano Piraí mantienen una vigilia en espera de que la municipalidad liquide una deuda que ya se extiende por ocho meses.

La gerencia operativa ha calificado la situación financiera como insostenible, resultando en la inmovilización total de los camiones recolectores que debían recorrer los barrios. Según lo que indican, el restablecimiento de las rutas de aseo depende exclusivamente de una solución inmediata al conflicto económico que mantiene el servicio interrumpido.

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