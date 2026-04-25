La ATT bloquea más de 10 mil líneas móviles por estafas

La Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT) informa sobre el bloqueo de más de 10 mil líneas móviles como parte de sus esfuerzos para prevenir estafas digitales y proteger a los usuarios.

La ATT ha intensificado su lucha contra las estafas digitales en Bolivia, logrando bloquear 13,516 IMEI’s y suspender 10,846 líneas móviles entre mayo de 2023 y abril de 2026. Estos dispositivos estaban vinculados a actividades ilícitas y se encontraban en riesgo de ser reutilizados en fraudes en el sector de telecomunicaciones.

El bloqueo se llevó a cabo como parte de la plataforma "Bloquea la Estafa", diseñada para prevenir el uso indebido de dispositivos móviles que pueden ser utilizados para realizar estafas o fraudes. Durante este periodo, se registraron un total de 16,821 denuncias relacionadas con posibles casos de fraude en los servicios de telecomunicaciones en todo el país.

Plataforma "Bloquea la Estafa" y participación ciudadana

El ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, destacó la importancia de la plataforma "Bloquea la Estafa" (https://bloquealaestafa.att.gob.bo/) en la protección de los usuarios y la transparencia en el sector de telecomunicaciones. "Esta plataforma no solo permite bloquear dispositivos vinculados a actividades ilícitas, sino que también brinda a la ciudadanía una herramienta para participar activamente en la prevención de estafas digitales", comentó Zamora.

La plataforma ha sido una pieza clave en la estrategia de la ATT para combatir las estafas, permitiendo a los usuarios verificar la autenticidad de los dispositivos y realizar denuncias de manera rápida y eficiente.

¿Qué es el IMEI y cómo ayuda en la prevención de estafas?

El IMEI (International Mobile Equipment Identity) es un código numérico único de 15 dígitos que identifica un teléfono móvil en todo el mundo. Este código está grabado en cada dispositivo móvil y se utiliza para:

Identificar el dispositivo.

Prevenir robos.

Verificar la autenticidad del dispositivo móvil.

La ATT ha utilizado esta herramienta para bloquear dispositivos que están siendo utilizados para realizar estafas, impidiendo que puedan ser reutilizados para este tipo de actividades.

Recomendaciones para los ciudadanos

La ATT hace un llamado a la ciudadanía para que tome precauciones y evite ser víctima de estafas digitales:

Verifique la autenticidad de los mensajes antes de realizar cualquier transacción o donación.

No comparta información personal ni códigos de confirmación con personas desconocidas.

Denuncie cualquier intento de estafa a través de la plataforma "Bloquea la Estafa" (https://bloquealaestafa.att.gob.bo/) o llamando a la línea gratuita 800-10-6000.

El esfuerzo de la ATT por bloquear dispositivos y líneas móviles vinculadas a fraudes, junto con la participación activa de los ciudadanos, ha sido fundamental para reducir las estafas digitales en el país y garantizar la seguridad de los usuarios en el ámbito de las telecomunicaciones.

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