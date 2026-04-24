La FEXCO activa vitrina comercial que apunta a cerrar grandes negocios

La FEXCO 2026 inauguró este viernes la vitrina comercial exportadora en el Centro Internacional de Negocios de la laguna Alalay, consolidándose como uno de los principales espacios para impulsar negocios y exportaciones en Bolivia.

El evento reúne a compradores internacionales de nueve países, entre ellos Estados Unidos, quienes fueron previamente calificados para establecer vínculos directos con empresas bolivianas con capacidad exportadora.

El presidente de la Federación de Entidades Empresariales Privadas de Cochabamba, Juan Pablo Demeure, destacó la relevancia de esta iniciativa. “Es una de las principales actividades de negocios. Contamos con compradores internacionales seleccionados para generar contactos directos con empresas verificadas, con el objetivo de concretar acuerdos comerciales”, afirmó.

La vitrina es organizada por la Cámara de Exportadores de Cochabamba en alianza con la Feria Exposición Internacional de Cochabamba y se desarrolla durante toda la jornada. Forma parte de una agenda que continuará el lunes con la rueda empresarial de negocios.

Demeure dijo que el objetivo central es fortalecer las exportaciones bolivianas y atraer divisas al país. “Buscamos generar más ventas y abrir mercados. Con la calidad de compradores que hemos convocado, esperamos que surjan negocios importantes”, señaló.

La vitrina comercial exportadora se posiciona como un espacio estratégico dentro de la FEXCO 2026, considerada la feria empresarial más relevante de Cochabamba, que en esta edición reúne a más de 1.600 expositores y apuesta por la innovación y la internacionalización de la oferta nacional.



Mira la programación en Red Uno Play