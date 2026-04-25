FEXCO 2026: Rueda de Negocios calienta motores con más de 300 inscritos y arranca este lunes

La Feria Internacional de Cochabamba (FEXCO) se prepara para uno de sus momentos más determinantes. Este lunes 27 de abril dará inicio la Rueda de Negocios, una actividad central que promete dinamizar la economía regional y nacional a través del intercambio comercial directo.

Juan Pablo Demeure, presidente de la Federación de Entidades Empresariales Privadas de Cochabamba (FEPC), destacó que la expectativa es alta y que el interés del sector empresarial ha sido masivo. "Hasta ahora ha habido mucho interés. Todavía hay inscripciones hoy, pero ya hemos superado los 300 inscritos", señaló el representante, quien estima que la cifra final sobrepasará los 330 participantes tras el cierre de los registros esta jornada.

El corazón comercial de la feria

La Rueda de Negocios, que se desarrollará entre el lunes 27 y el martes 28 de abril, forma parte de la denominada "Semana de Negocios", un ecosistema diseñado para que expositores y visitantes no solo exhiban productos, sino que cierren contratos estratégicos.

Demeure enfatizó la importancia de este espacio frente a otras actividades de la feria:

"Esta es la parte que a nosotros nos gusta más: hacer negocios. Todos los participantes están aquí, venden sus productos y muestran su potencial, pero es en las ruedas donde realmente se concretan los negocios".

Vitrina para la exportación

Además de la rueda presencial, la organización resalta la vitrina comercial, una actividad con características especiales enfocada específicamente en la exportación. Este componente busca proyectar la producción cochabambina y boliviana hacia mercados internacionales, aprovechando la concentración de inversionistas y delegaciones presentes en la FEXCO 2026.

Con un movimiento económico que se prevé intenso, la Rueda de Negocios se perfila como el motor que transformará la exhibición ferial en resultados tangibles para los empresarios del país.

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