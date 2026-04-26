Cochabamba: Fexco 2026 proyecta $us 200 millones en negocios y espera a 400.000 visitantes

La Feria Exposición Internacional de Cochabamba (Fexco 2026) avanza con paso firme en su cuarto día de actividades, consolidándose como el motor económico del departamento. Con ocho pabellones completamente ocupados por 1.600 expositores, la organización ratifica su meta de alcanzar los 400.000 visitantes y generar un movimiento económico superior a los 200 millones de dólares entre transacciones directas e intenciones de negocios.

De cumplirse las proyecciones, el impacto de la feria representará un aporte del 2,5% al Producto Interno Bruto (PIB) departamental, reafirmando su rol estratégico para la estabilidad financiera de la región.

Vitrina Comercial: Bolivia ante el mundo

Desde el pasado viernes, el Centro Internacional de Negocios del Recinto Ferial Alalay es sede de la Vitrina Comercial Exportadora, una de las actividades más críticas del calendario. Esta plataforma ha logrado articular a 32 empresas bolivianas con compradores internacionales de alto perfil provenientes de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, Perú y Uruguay.

Este espacio permite un contacto directo para que los productores nacionales cierren acuerdos que proyecten la manufactura y servicios bolivianos hacia mercados extranjeros.

Una agenda integral

Durante los 10 días de duración, la Fexco no solo se limita a la exhibición de productos, sino que despliega una agenda diversa que incluye rueda de negocios y conferencias magistrales, talleres técnicos y actividades académicas, además de presentaciones artísticas y demostraciones en vivo.

"Fexco es una plataforma económica en movimiento: conecta empresas, impulsa innovación, genera empleo y proyecta a Bolivia hacia nuevos mercados", destacaron representantes de la Federación de Entidades Empresariales Privadas de Cochabamba (FEPC) durante el acto inaugural.

Con seis días aún por delante, la feria se mantiene como el epicentro de la innovación y el emprendimiento, atrayendo a cientos de familias y empresarios que apuestan por la reactivación económica del país.

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