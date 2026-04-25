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Uno de feria

La FEXCO supera expectativas y se prepara para un fin de semana récord

El recinto ferial de la Laguna Alalay abrirá sus puertas desde el mediodía este sábado y domingo. La cartelera incluye espectáculos internacionales en el FEXCO Arena y la participación de 1.300 expositores.

Milen Saavedra

25/04/2026 12:06

La FEXCO 2026 supera las 20 mil visitas en sus primeros dos días y activa horarios de fin de semana. Foto: APG.
Cochabamba, Bolivia

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La Feria Internacional de Cochabamba (FEXCO) arrancó con éxito masivo. Según la evaluación de los organizadores, más de 20 mil personas ingresaron al recinto ferial durante las dos primeras jornadas, consolidando el evento como el principal motor económico y turístico de la región en este semestre.

Horarios y atractivos para el fin de semana

Para este sábado y domingo, la organización ha dispuesto que las puertas se abran a partir de mediodía, permitiendo que las familias cochabambinas y visitantes del resto del país disfruten de la oferta ferial durante toda la jornada.

Uno de los mayores atractivos para este fin de semana es la cartelera de espectáculos internacionales programados en el denominado FEXCO Arena, que promete congregar a miles de espectadores en torno a la música y el entretenimiento.

Innovación y presencia empresarial

Con más de 1.300 expositores, tanto nacionales como internacionales, la feria se presenta como una vitrina de innovación. Los visitantes pueden encontrar desde los últimos avances en tecnología hasta una amplia variedad de productos y servicios que reflejan el crecimiento del sector productivo.

"La invitación está hecha para todos los bolivianos; que se den una vuelta por Cochabamba y por el recinto de la Laguna Alalay para conocer lo mejor de nuestra producción e innovación", destacaron desde la organización.

La muestra ferial continúa posicionándose como un espacio de encuentro para los negocios y la recreación, esperando duplicar la afluencia de público aprovechando el descanso de fin de semana.

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