Plan de movilidad para la FEXCO 2026: Circuito Bolivia cambia a sentido único y habilitan 7 líneas de transporte

Con el inicio de la FEXCO 2026, la Policía Boliviana, Tránsito y la Dirección de Movilidad Urbana han puesto en marcha un riguroso plan de seguridad vial para evitar el colapso vehicular en el entorno de la Laguna Alalay. La principal medida es la modificación de la circulación en el Circuito Bolivia, que funcionará en un solo sentido para facilitar el acceso de los visitantes.

Restricciones y horarios de circulación

Para garantizar el orden, guardias municipales y efectivos de Tránsito harán cumplir los siguientes horarios de restricción:

Días particulares: El sentido único de vía en el Circuito Bolivia comienza a partir de las 17:00 horas .

Fines de semana y feriados: La restricción se adelanta, aplicando el sentido único desde el mediodía.

Transporte público: 7 líneas para llegar al recinto

El sector del transporte federado ha organizado una logística especial para trasladar a los miles de ciudadanos que se darán cita en la feria. Según informó Gualberto Sánchez, ejecutivo de Transporte Urbano, se han dispuesto siete líneas estratégicas que conectan diferentes puntos de la ciudad con la FEXCO:

Líneas habilitadas: 27, 43, 6, 110, C, 160 y la línea K. Desde el centro: Micros y colectivos partirán desde la Avenida Aroma. Parada estratégica: Se ha establecido un punto de abordaje de trufis en el Parque Vial (Línea 160 y otras). Conexiones: La línea 43 brindará servicio desde Sacaba, mientras que las líneas S y K cubrirán las rutas de las avenidas Blanco Galindo y Heroínas.

Tarifas de pasajes actualizadas

Debido a la ampliación de los horarios de atención de la feria, el sector transporte ha socializado las tarifas acordadas para evitar cobros excesivos durante la noche y madrugada:

De 06:00 a 21:00: 3 bolivianos (pasaje normal).

De 21:00 a 23:00: 3.50 bolivianos.

De 23:00 a 04:00 AM: 5 bolivianos.

Las autoridades recomiendan a la población utilizar el transporte público masivo para reducir la congestión en las áreas de parqueo y estar atentos a las señalizaciones de los efectivos de seguridad desplegados en todo el perímetro ferial.

Evite rutas aledañas a la Laguna Alalay si no tiene como destino la FEXCO durante las horas pico para evitar demoras.

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