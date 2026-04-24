Gobierno garantiza seguridad para periodistas y protección a su trabajo

El Gobierno Nacional emitió un comunicado oficial en el que rechaza las agresiones físicas y verbales contra periodistas durante las recientes movilizaciones sociales en Bolivia. La Dirección General de Comunicación Estratégica del Estado aseguró que el Estado boliviano garantiza el pleno ejercicio de la libertad de prensa y reconoce la labor de los comunicadores como un elemento esencial para el funcionamiento democrático.

“Rechazamos cualquier represión que afecte la labor de los medios y consideramos que estos incidentes deben ser esclarecidos con la responsabilidad que corresponde”, señaló el comunicado.

Solicitud de los periodistas y acción del gobierno

El comunicado hace referencia a una solicitud enviada por los trabajadores de la prensa de La Paz al comandante Departamental de la Policía, en la que se denuncian agresiones físicas y verbales, así como obstáculos que ponen en riesgo la integridad de los periodistas en el lugar de los hechos.

El gobierno expresó su solidaridad con los periodistas afectados y sus familias, reafirmando su compromiso de asegurar condiciones seguras para la cobertura informativa, garantizando el respeto total a la labor periodística y protegiendo los equipos de trabajo de los medios de comunicación.

Libertad de expresión

El gobierno boliviano aseguró que instruirá a las instancias pertinentes para garantizar la protección de los periodistas, evitando cualquier acción arbitraria. Además, reafirmó su compromiso con una sociedad democrática donde el acceso a la información y las libertades públicas sean respetados y protegidos en todo momento.

“Expresamos nuestra solidaridad con los periodistas afectados y sus familias”, concluye el comunicado emitido por la Dirección General de Comunicación Estratégica del Estado.

El gobierno ha subrayado la importancia de mantener la libertad de prensa como un derecho fundamental que debe ser protegido para asegurar el flujo libre de información en una democracia.

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