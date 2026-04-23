Cañeros denuncian falta de diésel y advierten con medidas a días del inicio de la zafra

La falta de diésel mantiene en alerta al sector productor. Los cañeros del norte integrado denunciaron que desde hace una semana la provisión es irregular, en un momento clave en el que se alista la campaña de siembra.

Alcides Córdova, presidente de la Confederación Nacional de Productores de Caña de Bolivia (Concabol), informó que a 10 días de arrancar la zafra, la campaña se encuentra paralizada debido a la escasez del combustible.

“Los cañeros necesitamos 60 millones de litros de diésel para la zafra cañera, para la cosecha y transporte. En este momento el volumen para la siembra es menor, pero aun así no estamos hallando diésel”, señaló.

Agregó que hay productores que no pueden iniciar la siembra de caña de azúcar, mientras en otras zonas existe materia prima que permanece sin ser cosechada en el campo.

“Por necesidad hay cañeros que están pagando el diésel a un precio superior. No descartamos asumir medidas de presión porque no podemos arrancar una zafra sin la garantía de contar con diésel”, advirtió.

La preocupación también alcanza al sector de oleaginosas. Desde la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo) informaron que requieren al menos 90 millones de litros de diésel para cubrir las actividades productivas previstas entre abril y junio.

Mira la programación en Red Uno Play