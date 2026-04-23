Santa Cruz: Policía interviene autoescuela tras denuncia de presunto abuso a estudiante

Un operativo de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv) se desarrolla este jueves en una autoescuela ubicada en la zona del Parque Urbano, en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, en el marco de una investigación por un presunto caso de violación agravada.

De acuerdo con la información preliminar, la denuncia fue presentada ante dependencias de la Felcv de la zona central, señalando como víctima a un estudiante de esta institución. A raíz de ello, efectivos policiales se trasladaron hasta el lugar para iniciar las primeras diligencias investigativas.

En el interior de la autoescuela también se encuentra un representante del Ministerio Público, quien comenzó la toma de declaraciones informativas a personas que podrían tener conocimiento de lo ocurrido.

Asimismo, los agentes realizan el levantamiento y revisión de imágenes de cámaras de vigilancia, con el objetivo de reconstruir los hechos y determinar responsabilidades.

El operativo se mantiene en curso, mientras se aguarda que el fiscal asignado al caso brinde un informe oficial sobre los avances de la investigación y las acciones que se asumirán en las próximas horas.

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