Productores denuncian que falta de diésel reactivó el 'mercado negro'; precio llega a Bs 15 por litro

El vicepresidente de la Cámara Agropecuaria de Pequeños Productores del Oriente (CAPPO), Demetrio Pérez, alertó sobre la crítica situación que atraviesa el sector productivo en Santa Cruz debido a la escasez de diésel, lo que ha derivado en la reactivación del mercado negro de combustible.

Pérez señaló que, ante la falta de abastecimiento regular, han comenzado a surgir nuevamente los especuladores, principalmente en las zonas productivas del este, con riesgo de expansión hacia el norte del departamento.

“Frente a la escasez, han germinado los especuladores del combustible, aprovechando la necesidad del productor en plena cosecha”, manifestó.

Según el dirigente, el precio del diésel en el mercado informal oscila entre 11,50 y 15 bolivianos por litro, con una tendencia al alza. Esta situación obliga a los productores a adquirir combustible a costos elevados para no paralizar la cosecha de verano y garantizar la preparación de la campaña de invierno.

Asimismo, denunció posibles irregularidades en la distribución, señalando que algunos surtidores agotan el combustible durante el día y posteriormente lo ofrecen a mayor precio en horarios nocturnos.

“Milagrosamente aparece combustible después de la medianoche a otro precio”, cuestionó.

Pérez también advirtió sobre prácticas como el acopio de diésel por parte de particulares y el cobro por hacer filas en surtidores, lo que incrementa aún más la especulación. Además, apuntó a una presunta falta de control por parte de autoridades competentes.

El vicepresidente de CAPPO advirtió que, de no solucionarse el problema, la afectación no solo será para el sector productivo, sino también para la población en general. “Si no hay diésel, no se transportan alimentos, ganado ni verduras, y esto puede derivar en una subida de precios”, alertó.

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