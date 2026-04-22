“No hay diésel”: Choferes exigen al Gobierno garantizar abastecimiento

Choferes asalariados denunciaron una creciente escasez de diésel en el país y exigieron al Gobierno medidas urgentes para garantizar el suministro, ante largas filas registradas en estaciones de servicio durante los últimos días.

Según el sector, las esperas en surtidores se han extendido entre cinco y seis días, lo que genera preocupación y afecta directamente a sus actividades laborales.

“Realmente es preocupante a nivel nacional. Estamos nuevamente en filas, ya son de cinco a seis días de espera y no hay combustible. Tenemos información de que está ingresando al país todos los días, pero no sabemos a dónde va”, señaló un representante del sector.

Los transportistas también alertaron sobre la calidad del carburante.

“Estamos preocupados porque el diésel también estaría llegando sucio”, añadió.

El sector pide a las autoridades transparentar la distribución del combustible y garantizar tanto el abastecimiento como la calidad del producto, en un contexto de creciente incertidumbre que impacta al transporte y a la economía en general.

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