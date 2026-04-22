Video impactante: enjambre de abejas ataca a una mujer y su reacción desconcierta

Una escena estremecedora quedó registrada en video en Culiacán, donde una mujer de 59 años fue atacada por un enjambre de abejas en plena vía pública.

El hecho ocurrió el lunes en la avenida Aztlán, en la colonia El Palmito, cuando la víctima fue sorprendida por los insectos y comenzó a recibir decenas de picaduras en cuestión de segundos.

En las imágenes, que rápidamente se viralizaron, se observa cómo la mujer permanece prácticamente inmóvil mientras las abejas la rodean, una reacción que llamó la atención de testigos y usuarios en redes.

La situación generó alarma entre quienes se encontraban en el lugar, ya que la víctima no lograba liberarse del enjambre y su estado se agravaba con el paso de los minutos.

El rescate llegó gracias a efectivos del Ejército que patrullaban la zona. Los militares utilizaron un extintor para dispersar a las abejas y lograr retirar a la mujer del lugar.

Según reportes preliminares, la víctima sufrió más de 200 picaduras y fue trasladada de inmediato a un centro médico para recibir atención especializada.

Hasta el momento, no se ha informado oficialmente sobre su estado de salud.

El video no solo impacta por la magnitud del ataque, sino también por la inusual reacción de la mujer, en un episodio que vuelve a alertar sobre los riesgos de encontrarse con enjambres en zonas urbanas.

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