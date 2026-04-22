Alerta en Riberalta: amenaza de tiroteo en colegio provoca despliegue policial y ausencia de alumnos

Momentos de tensión se viven en una unidad educativa en Riberalta, tras el hallazgo de un mensaje que advierte sobre un presunto tiroteo dentro del establecimiento.

El texto, escrito a mano en una pared de los baños, señalaba: “Tiroteo el 22 de abril hora 10:45 full asesinato”, lo que generó alarma inmediata en la comunidad educativa.

Ante la gravedad de la amenaza, la dirección del colegio actuó de forma urgente y solicitó al Comando Policial Amazónico el despliegue de efectivos y patrullaje permanente en la zona para resguardar a estudiantes y personal docente.

En la nota enviada, el director expresó su preocupación por la seguridad de los alumnos, considerando que la jornada escolar inicia alrededor de las 07:15.

La Policía recibió el requerimiento el 21 de abril y se prevé la activación de protocolos de seguridad para prevenir cualquier hecho que ponga en riesgo la vida de la comunidad educativa.

Mientras tanto, el temor se hizo evidente: varios estudiantes no asistieron a clases y padres de familia permanecen atentos a la evolución del caso, exigiendo garantías claras de seguridad.

Las autoridades no descartan investigar el origen del mensaje para identificar a los responsables y determinar si se trata de una amenaza real o de un acto de intimidación.

El hecho vuelve a encender las alertas sobre la seguridad en unidades educativas y la necesidad de actuar con rapidez ante cualquier señal de riesgo.

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