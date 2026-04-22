Alerta en Riberalta: amenaza de tiroteo en colegio provoca despliegue policial y ausencia de alumnos

Un mensaje hallado en los baños del establecimiento encendió el temor entre padres y estudiantes, mientras autoridades activan medidas de seguridad para prevenir cualquier riesgo.
22/04/2026 14:55
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Momentos de tensión se viven en una unidad educativa en Riberalta, tras el hallazgo de un mensaje que advierte sobre un presunto tiroteo dentro del establecimiento.
El texto, escrito a mano en una pared de los baños, señalaba: “Tiroteo el 22 de abril hora 10:45 full asesinato”, lo que generó alarma inmediata en la comunidad educativa.
Ante la gravedad de la amenaza, la dirección del colegio actuó de forma urgente y solicitó al Comando Policial Amazónico el despliegue de efectivos y patrullaje permanente en la zona para resguardar a estudiantes y personal docente.
En la nota enviada, el director expresó su preocupación por la seguridad de los alumnos, considerando que la jornada escolar inicia alrededor de las 07:15.
La Policía recibió el requerimiento el 21 de abril y se prevé la activación de protocolos de seguridad para prevenir cualquier hecho que ponga en riesgo la vida de la comunidad educativa.
Mientras tanto, el temor se hizo evidente: varios estudiantes no asistieron a clases y padres de familia permanecen atentos a la evolución del caso, exigiendo garantías claras de seguridad.
Las autoridades no descartan investigar el origen del mensaje para identificar a los responsables y determinar si se trata de una amenaza real o de un acto de intimidación.
El hecho vuelve a encender las alertas sobre la seguridad en unidades educativas y la necesidad de actuar con rapidez ante cualquier señal de riesgo.
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