Fiscalía imputa a ejecutivo de Makiber por contratos lesivos en proyecto de Bs 711 millones

La Fiscalía Departamental informó que se procedió a la imputación formal contra el representante legal de la empresa Makiber, en el marco de la investigación por presuntas irregularidades en la ejecución de un proyecto gastroenterológico que habría generado un daño económico al Estado.

“Se ha realizado la imputación formal por la presunta comisión de los delitos de contratos lesivos al Estado e incumplimiento de contratos”, explicó el fiscal Wilson Medrano, quien detalló que el acusado asumió la representación legal de la empresa contratista encargada del proyecto.

Según el Ministerio Público, la empresa suscribió un contrato por más de Bs 711 millones para ejecutar tres fases: preinversión, inversión y puesta en marcha del proyecto. Sin embargo, tras un deslizamiento registrado en noviembre de 2024, no se habrían activado mecanismos de contingencia ni se cumplió con las obligaciones contractuales.

La Fiscalía señala que el contrato feneció el 8 de abril de 2026 sin que el proyecto haya sido concluido, lo que configura un presunto incumplimiento y un perjuicio económico significativo para el Estado.

“El proyecto no habría sido cumplido en su integridad, constituyéndose un grave daño económico”, indicó la autoridad fiscal.

En el proceso investigativo, se identificó al menos a 15 personas involucradas en el caso, entre ellas una exministra de Salud, quien ya fue citada a declarar. No obstante, la Fiscalía no descarta nuevas convocatorias en función a los elementos de convicción que se vayan incorporando.

“Se va a proceder nuevamente a citar a esta persona para esclarecer los hechos y definir su situación jurídica”, añadió el fiscal.

El caso continúa en etapa investigativa, mientras el Ministerio Público avanza en la recolección de pruebas para determinar responsabilidades y establecer posibles sanciones conforme a ley.

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