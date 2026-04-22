Presunta gasolina contaminada impide descargo de más de 130 cisternas

Más de 130 cisternas cargadas con gasolina permanecen varadas en la planta de Senkata, en la ciudad de El Alto, generando preocupación entre transportistas y evidenciando una nueva arista de la crisis de combustibles en el país. Los conductores aseguran que la paralización se debe a la presunta mala calidad del carburante importado desde Argentina.

Según el testimonio de los choferes, la espera se ha prolongado por casi dos semanas sin una solución clara.

“Llevamos más de 12 días esperando el descarguío del carburante, incluso nos pidieron que dejemos los motorizados y nos retiremos”, denunció uno de los cisterneros afectados.

Los transportistas explicaron que cumplen únicamente la labor de traslado del combustible y que no tienen responsabilidad sobre su calidad.

“El problema es supuestamente que la gasolina está llegando contaminada, pero eso nosotros no tenemos la culpa, porque nosotros tan solo somos transportistas”, afirmó otro conductor.

Mientras tanto, se evidenció que cisternas provenientes de Paraguay lograron descargar sin inconvenientes, lo que refuerza la hipótesis de que el problema estaría concentrado en el carburante argentino.

La situación ha generado incertidumbre y malestar entre los trabajadores, quienes denuncian restricciones incluso para registrar lo que ocurre dentro de la planta. A esto se suma el impacto indirecto en el abastecimiento, en medio de largas filas en surtidores de La Paz y El Alto.

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