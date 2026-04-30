Cívicos plantean cumbre energética para enfrentar crisis de combustible

En medio de la creciente tensión por la crisis de combustible, el vicepresidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Agustín Zambrana, planteó la necesidad de una cumbre nacional que reúna a todos los actores para buscar soluciones estructurales y evitar una escalada de conflictos en el país.

Zambrana sostuvo que el diálogo debe ser amplio, sincero y con resultados concretos, cuestionando los encuentros que no derivan en decisiones efectivas.

“El diálogo tiene que tener elementos de decisión y ejecución, ya no puede ser solo para la foto”, afirmó.

El dirigente cívico advirtió que la problemática ya no puede ser abordada por un solo sector, debido a que la crisis de combustible está afectando de manera transversal a toda la economía y a distintos sectores sociales. En ese sentido, propuso la participación del Ejecutivo, el Legislativo, sectores productivos, transporte y organizaciones civiles.

“El país necesita una sentada entre todos para salir de esta crisis”, señaló, al remarcar que no solo se deben atender los problemas inmediatos, sino también planificar soluciones a corto, mediano y largo plazo.

Asimismo, alertó que la situación podría derivar en un escenario de mayor conflictividad social si no se toman acciones oportunas.

“Estamos yendo a una espiral de presión social que no sabemos hacia dónde puede derivar”, indicó.

Zambrana también cuestionó la capacidad del Gobierno para resolver el problema de manera aislada y consideró necesario un acuerdo nacional con compromisos claros y seguimiento a su cumplimiento.

La propuesta de una cumbre energética surge en un contexto marcado por anuncios de movilizaciones del transporte pesado y reclamos por el abastecimiento de diésel, lo que incrementa la presión sobre las autoridades para dar respuestas inmediatas.

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