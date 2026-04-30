Cívicos plantean cumbre energética para enfrentar crisis de combustible

El planteamiento surge en medio de tensiones por el abastecimiento de diésel y anuncios de movilizaciones. El dirigente cívico, Agustín Zambrana, pidió un diálogo con decisiones concretas. Alertó sobre una posible “espiral de presión social”.
30/04/2026 8:43
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En medio de la creciente tensión por la crisis de combustible, el vicepresidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Agustín Zambrana, planteó la necesidad de una cumbre nacional que reúna a todos los actores para buscar soluciones estructurales y evitar una escalada de conflictos en el país.
Zambrana sostuvo que el diálogo debe ser amplio, sincero y con resultados concretos, cuestionando los encuentros que no derivan en decisiones efectivas.
“El diálogo tiene que tener elementos de decisión y ejecución, ya no puede ser solo para la foto”, afirmó.
El dirigente cívico advirtió que la problemática ya no puede ser abordada por un solo sector, debido a que la crisis de combustible está afectando de manera transversal a toda la economía y a distintos sectores sociales. En ese sentido, propuso la participación del Ejecutivo, el Legislativo, sectores productivos, transporte y organizaciones civiles.
“El país necesita una sentada entre todos para salir de esta crisis”, señaló, al remarcar que no solo se deben atender los problemas inmediatos, sino también planificar soluciones a corto, mediano y largo plazo.
Asimismo, alertó que la situación podría derivar en un escenario de mayor conflictividad social si no se toman acciones oportunas.
“Estamos yendo a una espiral de presión social que no sabemos hacia dónde puede derivar”, indicó.
Zambrana también cuestionó la capacidad del Gobierno para resolver el problema de manera aislada y consideró necesario un acuerdo nacional con compromisos claros y seguimiento a su cumplimiento.
La propuesta de una cumbre energética surge en un contexto marcado por anuncios de movilizaciones del transporte pesado y reclamos por el abastecimiento de diésel, lo que incrementa la presión sobre las autoridades para dar respuestas inmediatas.
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