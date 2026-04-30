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Comunidad

Sector salud busca diálogo con nuevas autoridades por falta de pagos

El Dr. Humberto Vargas denuncia la incapacidad de la gestión saliente y propone la creación de un nuevo sistema de salud para la ciudad.

Ximena Rodriguez

29/04/2026 21:35

Foto: Red Uno.
Santa Cruz

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El sector salud cumple su tercer día de paro ante la ausencia de respuestas por parte de las autoridades municipales salientes, agravando una situación de precariedad extrema en los centros médicos, según lo que indica el Dr. Humberto Vargas, presidente del Colegio Médico. Asimismo, calificó el escenario como crítico al señalar: “Es lamentable esta situación; no hemos tenido respuesta por parte de las autoridades municipales y no le han pagado al sector salud”.

El galeno indica que la desesperación de los profesionales se fundamenta en casi tres meses de servicios impagos, una cifra que pone en jaque la estabilidad económica de cientos de familias que sostienen el sistema sanitario.

“Son 88 días de estar peregrinando por su sueldo; la incapacidad de las autoridades salientes no nos va a llevar a ningún lado”, enfatizó Vargas, denunciando la falta de gestión administrativa actual.

Búsqueda de diálogo con la gestión entrante

Ante el bloqueo institucional, los médicos han decidido virar su estrategia hacia el futuro gobierno local, solicitando formalmente un acercamiento con el alcalde electo para la próxima semana.

Según el representante del gremio, el objetivo es claro: “Queremos que el nuevo alcalde pueda resolver este problema y trabajar sobre un nuevo sistema de salud; tenemos la predisposición con las nuevas autoridades y esperamos que en el menor tiempo nos acepten una reunión”.

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