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Chochis realiza conversatorio en defensa del agua y denuncia posible uso irregular del recurso

Comunarios alertan sobre intentos de comercialización del agua y exigen respeto a la normativa municipal que protege sus fuentes hídricas. 

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

29/04/2026 21:33

Chochis denuncia intento de uso irregular de su agua en conversatorio
Santa Cruz, Bolivia

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La comunidad de Chochis, en el municipio de Roboré, expresó su preocupación ante presuntos intentos de comercialización del agua de su territorio, durante un conversatorio organizado por las Organizaciones Territoriales de Base (OTV), donde se abordó la defensa del recurso hídrico.

La presidenta de la OTV de Chochis, María Chuvé, afirmó que la comunidad se encuentra en alerta ante lo que considera una vulneración a la normativa municipal que protege las fuentes de agua del lugar.

“Estamos en este conversatorio para dar a conocer a la población la lucha que estamos llevando adelante contra una embotelladora de agua que estaría comercializando de manera ilegal. Nosotros tenemos una ley municipal de inmovilización del agua”, señaló María Chuvé.

La dirigente remarcó que el objetivo de la comunidad es garantizar la protección del recurso hídrico para las futuras generaciones y pidió a las autoridades presentes hacer cumplir la normativa vigente.

“El agua es vida. Queremos que nuestras aguas sean preservadas para nuestros hijos y las generaciones que vienen después. Pedimos que nuestras leyes no sean vulneradas y que se cumplan”, añadió.

Asimismo, los comunarios destacaron la importancia del agua de Chochis, a la que consideran una de las más puras y cristalinas de la Chiquitanía, y que forma parte del patrimonio natural y cultural de la región.

En el encuentro también participaron representantes de la Asamblea Iberoamericana de Derechos Humanos, quienes escucharon las denuncias y preocupaciones de la comunidad.

Los pobladores reiteraron su pedido de respeto a las normativas locales y la protección de sus fuentes de agua ante cualquier actividad que pueda ponerlas en riesgo.

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