Ante el bloqueo en Caranavi, ¿cómo están los viajes hacia los Yungas?

El bloqueo en Caranavi está afectando el tráfico hacia el norte de Los Yungas, obligando a los transportistas a tomar rutas alternas que incrementan el tiempo de viaje. A pesar de las dificultades, los conductores siguen adelante con la esperanza de llegar a su destino.

El impacto del bloqueo en Caranavi

El bloqueo en Caranavi sigue afectando la circulación de vehículos, y como resultado, los transportistas se ven obligados a tomar rutas alternas hacia sus destinos en el norte de Los Yungas. En un patrullaje realizado, un conductor compartió que ahora están viajando a Mapiri por Sorata debido a que la ruta habitual a Caranavi está cerrada.

"Estamos tomando rutas alternas y aunque el camino es más largo, vamos a llegar", dijo el conductor, quien explicó que este desvío agrega aproximadamente 13 horas al viaje.

Rutas alternas y el riesgo asumido por los conductores

Según un reporte de tránsito, aunque el paso hacia el sur de los Yungas no presenta mayores complicaciones, el norte sigue afectado por los bloqueos en Caranavi y Sapecho. Las autoridades han autorizado el paso por Coroico y la Asunta, pero para las rutas afectadas en Caranavi, los conductores siguen tomando el riesgo de viajar por rutas alternativas.

Declaraciones de los conductores y autoridades

Un conductor de Chulumani confirmó que el paso por Chilumani no está bloqueado, pero advirtió que los viajes hacia el norte de Los Yungas continúan siendo difíciles. Por su parte, la suboficial de tránsito en la terminal de Minazá indicó que, a pesar de los bloqueos, los transportistas están tomando las rutas alternas con normalidad, aunque bajo su propio riesgo.

El bloqueo en Caranavi se trata de transportistas que exigen que se distribuya combustible de calidad en la gasolina, porque se han visto afectados por el carburante contaminado

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