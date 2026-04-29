Médicos de la CNS de Cochabamba paran 24 horas, pero atienden emergencias

El Sindicato de Ramas Médicas de Salud Pública (SIMRA) de la Caja Nacional de Salud (CNS) en Cochabamba cumple este miércoles un paro movilizado de 24 horas, en atención a una instructiva de la Federación de Sindicatos de Ramas Médicas de Salud Pública (FESIMRAS).

La medida inició a las 00:00 de este 29 de abril y responde a una serie de demandas relacionadas con las condiciones del sistema de salud.

Demandas

Entre los principales reclamos figuran la falta de medicamentos e insumos médicos y de laboratorio, las largas filas de pacientes en espera de atención, y la persistencia de trámites burocráticos.

Asimismo, el sector denuncia una gestión administrativa deficiente tanto a nivel nacional como regional, además de la carencia de médicos especialistas en distintos servicios.

Servicios de emergencia

Pese a la medida de presión, los trabajadores de salud aseguraron que se reforzará la atención en los servicios de emergencia en todos los centros de la CNS, con el objetivo de no afectar a los pacientes en situaciones críticas.

El paro se cumple en medio de cuestionamientos al funcionamiento del sistema y pedidos de solución por parte de los asegurados.

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