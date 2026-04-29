ABC levantará restricciones de circulación en el tramo Llavini–Bombeo desde el 1 de mayo

La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) confirmó que desde el 1 de mayo se habilitará la circulación plena en el tramo Llavini–Bombeo, en la carretera que conecta Cochabamba con Oruro y La Paz, tras la conclusión de trabajos clave en la zona.

El gerente regional de la ABC, Manuel Torrico, informó que las obras de reconstrucción de la plataforma están en su fase final y se prevé concluirlas durante esta jornada. Posteriormente, se realizará la señalización correspondiente para dejar la vía expedita sin restricciones horarias.

“Desde el 1 de mayo cesarán las restricciones y la transitabilidad será las 24 horas para todo tipo de vehículos, tanto livianos como pesados”, señaló el gerente destacando que la habilitación coincide con el feriado, lo que facilitará el flujo vehicular.

Torrico explicó que los trabajos más complejos ya fueron superados, correspondientes a la denominada “ruta crítica”, que obligó a implementar cortes temporales en la vía. En la siguiente fase se ejecutarán labores como instalación de drenajes, conformación de plataforma, pavimentación y construcción de cunetas.

Aclaró que estas tareas continuarán, pero sin necesidad de interrumpir el tránsito, ya que se desarrollarán de manera programada y coordinada para no afectar a los transportistas.

No obstante, la ABC pidió a los conductores circular con precaución y respetar la señalización, debido a la presencia de maquinaria pesada en el sector mientras avanzan las obras complementarias.

El tramo Llavini–Bombeo estuvo sujeto a restricciones horarias desde febrero para permitir el avance de los trabajos, los cuales ahora ingresan a una nueva etapa con la vía habilitada de forma continua.

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