Juicio por desfalco millonario al Banco Unión entra en cuarto intermedio

En una reciente audiencia, el juicio oral por el desfalco millonario al Banco Unión, uno de los mayores casos de fraude en la historia de Bolivia, comenzó con 22 acusados, entre los que destaca Juan Franz Pari, quien está acusado de ser el autor principal del robo. Durante la sesión, el abogado de uno de los acusados, Eusebio Vera, comentó que la defensa había solicitado un procedimiento abreviado para Juan Pari y otros tres implicados, pero dicha solicitud fue rechazada por el tribunal, lo que obligó a que el caso continúe por un juicio ordinario.

La demora en la resolución

El fiscal del caso, Miguel Cardozo, informó que el juicio se vio retrasado debido a que se presentaron seis incidentes y excepciones de otros acusados, lo que ha generado un cuarto intermedio hasta el 18 de mayo.

"El tribunal le está dando celeridad al proceso, pero debemos esperar a que se analicen todos los incidentes y excepciones planteadas por los acusados", señaló el abogado. La sentencia final podría ser dictada entre el 18 y 22 de mayo, dependiendo de la evaluación de las pruebas y la participación de los acusados.

Defensa de Mirko Soto

Durante la conferencia, el abogado de Mirko Soto, exjefe de operaciones del Banco Unión, defendió a su cliente, quien está acusado de ser cómplice en el desfalco. Eusebio Vera aseguró que los cargos contra Soto carecen de sustento documental y que el acusado no tenía conocimiento de las acciones de Juan Pari, ya que trabajaba en la sucursal de El Alto mientras que las acciones fraudulentas se llevaron a cabo en Batallas.

"Estamos seguros de que vamos a demostrar la inocencia de Mirko Soto en este juicio", afirmó el abogado.

Expectativa y avances en la investigación

Con el juicio suspendido hasta el 18 de mayo, la ciudadanía espera que el caso avance y se resuelvan los incidentes planteados. Este juicio es de gran importancia debido al impacto económico que el desfalco millonario ha tenido en la economía del país, y la justicia deberá determinar las responsabilidades de los implicados.

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