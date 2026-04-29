Conflicto en El Abra: Distrito 6 masifica bloqueos por transporte y límites del cementerio

El ingreso al túnel de El Abra se mantiene cerrado por segunda jornada consecutiva. Lo que comenzó como una protesta por rutas de transporte ha escalado a una movilización "indefinida y contundente" que ahora suma el rechazo a la reducción de terrenos del cementerio. Los vecinos del Distrito 6, que agrupa a 34 OTBs, advierten que no levantarán la medida hasta obtener soluciones de las alcaldías de Cercado y Sacaba.

Transporte: A la espera de una "orden definitiva"

La demanda inicial se centra en la habilitación de líneas de transporte a través del túnel. Según los dirigentes, el sector está estancado por la falta de una sesión del Comité de Transporte de Cercado y de la dirección de Movilidad Urbana.

"No queremos perjudicar a la población, queremos el paso por el túnel. Lo único que falta es la resolución definitiva que autorice a las líneas según los informes técnicos", afirmó un portavoz del sector.

Aunque hubo un acercamiento con el director de Movilidad Urbana, Evert Rojas, quien inicialmente sugirió una reunión para este jueves, la convocatoria oficial se postergó hasta el próximo martes a las 14:00. Esta demora fue rechazada por las bases, quienes decidieron instalar un segundo punto de bloqueo la noche de este martes.

Defensa del Cementerio: De 75 hectáreas a una y media

Al pedido de transporte se ha sumado una denuncia que genera indignación: el presunto intento del Concejo Municipal de Sacaba de reducir la extensión del cementerio local mediante un anteproyecto de ley.

Eynar Choque, presidente del Distrito 6, explicó que cuentan con documentación legal que respalda una extensión de 75 hectáreas para el camposanto, según la Ordenanza 001/2009. Sin embargo, denuncian que las autoridades pretenden dejar apenas una hectárea y media para este fin.

Por el momento, el tráfico vehicular entre Cercado y Sacaba por esta vía permanece interrumpido, obligando a los conductores a tomar rutas alternas.

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