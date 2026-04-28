¿Por qué aprehendieron al expresidente del BCB Edwin Rojas?

El expresidente del Banco Central de Bolivia (BCB), Edwin Rojas Ulo, fue detenido este martes en La Paz por presuntas irregularidades en su gestión, lo que habría generado un daño económico significativo al país.

La detención de Rojas Ulo se ejecutó por orden del Ministerio Público, después de que el exfuncionario se presentara de manera voluntaria para declarar en relación a una investigación exhaustiva sobre su tiempo al frente del BCB. Miguel Cardozo, fiscal del caso, explicó que la aprehensión se llevó a cabo tras descubrir siete transacciones irregulares en la compra de bonos durante su gestión.

La investigación y el monto del daño

Según los informes proporcionados por la auditoría interna del BCB, se identificaron irregularidades graves en las transacciones, lo que generó un daño económico de 124 millones de dólares. Por estas irregularidades, Rojas Ulo ha sido imputado por incumplimiento de deberes y conducta antieconómica.

Evidencia y situación legal

La aprehensión de Rojas Ulo fue respaldada por los resultados preliminares de la investigación, que incluyen documentos internos del BCB que evidencian las transacciones ilegales. A pesar de su presentación voluntaria ante las autoridades, el fiscal Miguel Cardozo decidió proceder con la aprehensión inmediata, argumentando que existían suficientes pruebas de la culpabilidad de Rojas Ulo.

Cardozo añadió que la imputación formal será presentada en las próximas horas, y que un juez decidirá las medidas cautelares para el exfuncionario, incluyendo la posible detención preventiva.

Repercusiones y próximos pasos

Este caso ha causado gran alarma tanto en el ámbito político como económico, ya que el Banco Central de Bolivia es una de las instituciones más relevantes del país. A medida que la investigación avance, se espera que más detalles sobre las irregularidades financieras sean revelados, así como la responsabilidad de Rojas Ulo en el daño a las finanzas públicas.

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