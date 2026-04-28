Investigan la muerte de una mujer en Cochabamba; su pareja es el principal sospechoso

Un nuevo hecho de violencia sacude a Cochabamba. El Ministerio Público investiga el presunto feminicidio de Elizabeth S. V. J., una mujer de 29 años de nacionalidad peruana, quien fue hallada sin vida en su domicilio ubicado en la zona de Loreto, al sur de la ciudad.

El fiscal departamental, Osvaldo Tejerina, informó que se instruyó el inicio de la investigación para esclarecer las circunstancias del hecho, mientras las pericias realizadas por la Fiscalía Especializada en Delitos Contra la Vida y el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) avanzan.

El fiscal asignado al caso, Marcelo Villarroel, dijo que el caso se registró la mañana del 27 de abril, cuando la víctima sostuvo una discusión con su concubino, identificado como Jhonatan, al interior de su vivienda, una situación derivó en una agresión física que fue presenciada por sus hijos menores, en un contexto de violencia familiar.

Tras el hecho, el principal sospechoso abandonó el inmueble llevándose a dos de sus seis hijos. Horas después, se comunicó con familiares de la víctima, a quienes les manifestó que “se le pasó la mano” y pidió que acudieran al domicilio para verificar su estado, de acuerdo a las primeras indagaciones.

El examen forense preliminar evidenció signos de asfixia mecánica por estrangulamiento como posible causa de muerte, aspecto que será confirmado mediante la autopsia de ley.

En tanto, la Policía activó un operativo de búsqueda para dar con el paradero del sospechoso y precautelar la integridad de los menores.

Este caso eleva a 29 la cifra de feminicidios en el país, un dato que refleja la persistencia de la violencia contra las mujeres y el impacto que estos hechos generan en las familias y la sociedad. La investigación continúa en curso.

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