"Niño fue intoxicado": Confirman causas de muerte en el caso de Pucara

Tras el conmocionante hallazgo de dos cuerpos en la zona de Pucara, al sur de la ciudad, el Ministerio Público brindó los detalles legales y forenses que orientan la investigación hacia un infanticidio seguido de suicidio. El fiscal general del Estado, Roger Mariaca Montenegro, confirmó que las pericias iniciales ya establecieron la causa del deceso de la madre y su hijo.

Resultados de la autopsia

El equipo multidisciplinario de la Fiscalía Especializada en Delitos Contra la Vida y el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) determinaron que las muertes no fueron simultáneas ni por la misma vía:

El menor (10 años): Perdió la vida a causa de una insuficiencia respiratoria aguda y un edema agudo de pulmón, provocados por una intoxicación tras la ingesta de una sustancia desconocida que aún está bajo análisis laboratorial.

La madre (Italia, 46 años): La causa del fallecimiento fue anoxia anóxica por asfixia mecánica por sofocación, lo que refuerza la hipótesis del suicidio tras haber acabado con la vida de su hijo.

Hallazgos en la escena

Mariaca explicó que el hecho fue descubierto la tarde del 26 de abril, luego de que la alerta de los vecinos por olores fétidos e insectos obligara a la intervención policial. Durante el procesamiento de la vivienda, los peritos recolectaron indicios clave, entre ellos una presunta carta póstuma, según reporta ABI.

"Lamentablemente estamos siendo informados de un nuevo hecho de infanticidio. Se ha activado la ruta de actuación interinstitucional para esclarecer las circunstancias exactas", manifestó el Fiscal General desde la ciudad de Sucre.

Cochabamba: El departamento con más casos

Este trágico suceso eleva a 16 el número de infanticidios en Bolivia en lo que va de 2026. La situación en el departamento de Cochabamba es particularmente alarmante, ya que concentra siete de estos casos, representando casi el 50% de la cifra nacional.

El Ministerio Público continuará con las pericias químicas y el análisis de los objetos secuestrados en el inmueble para cerrar el caso y determinar si hubo participación de terceros, aunque los indicios actuales apuntan a una determinación extrema tomada por la progenitora.

Mira la programación en Red Uno Play