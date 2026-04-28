Fedeple pide controles para evitar especulación en el precio de la leche

El presidente de la Federación de Productores Lecheros (Fedeple), Carlos Rojas, se pronunció sobre el precio de la leche y pidió a las autoridades y actores del mercado implementar controles para evitar la especulación en la cadena de comercialización.

Rojas afirmó que el sector se encuentra trabajando en medidas internas para estabilizar la producción y el abastecimiento. “Estamos tranquilos, estamos viendo cómo reactivarlo el sector. Estamos tomando algunas medidas como gremio”, señaló.

Sin embargo, advirtió que la situación también depende de la productividad de los lecheros y llamó a sincerar los precios en toda la cadena. “Lo que queremos al final es que los precios se a sinceren, que no haya gente que esté subiendo los precios abultadamente sin sentido”, manifestó.

El dirigente cuestionó los márgenes de ganancia en la comercialización final, especialmente en tiendas y puntos de venta.

“Que no marginen más del 15, 20, 25% como están marginando. Nosotros en el campo marginamos 3, 5 o 6%”, indicó, comparando el trabajo productivo con la venta al consumidor.

Rojas también destacó el esfuerzo diario del sector lechero. “Nosotros trabajamos 365 días al año, dos veces al día ordeñamos”, señaló, remarcando que el precio debe ser coherente con el trabajo realizado.

Asimismo, pidió revisar los precios en supermercados y bodegas del rubro lácteo, con el objetivo de transparentar la cadena de comercialización.

Según Fedeple, el litro de leche se comercializa actualmente entre 4,60 y 5,50 bolivianos, dependiendo de la calidad de la producción. Además, recordó que anteriormente el precio era menor, pero ha ido variando en los últimos años debido al incremento de costos.

Finalmente, explicó que una parte de la producción se destina a la elaboración de queso, donde el rendimiento varía según la calidad de la leche, lo que influye en la decisión de los productores entre vender a la industria o procesar de forma artesanal.

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