Trinidad: Gobierno heredó hospitales fantasmas e inconclusos

El hospital de tercer nivel en Trinidad debería ser una infraestructura clave para la atención médica especializada en la región, pero, a diez años de su inicio, la obra sigue inconclusa. A pesar de las promesas de las autoridades en el pasado, el hospital, que debería haber sido una solución para mejorar la atención en salud, ahora es un hospital fantasma con un escenario de abandono que incluye sectores anegados y maleza que ha invadido lo que alguna vez fue un proyecto prometedor.

“La infraestructura actual presenta limitaciones físicas graves que impiden su uso inmediato. Hay errores de diseño y accesos inadecuados que dificultan el funcionamiento de equipos médicos esenciales”, explicó la directora, Daniela Quiroga de la Agencia de Infraestructura en Salud AISEM

Deficiencias en el diseño y problemas de accesibilidad

Uno de los principales problemas del hospital es la falta de accesibilidad en las áreas críticas.

“Este es el único acceso disponible, y ni una cama, ni una camilla pueden pasar por aquí. Si llega una persona en silla de ruedas, no puede acceder a los baños, que son tan pequeños que no permiten el paso. Para poder instalar el equipamiento necesario tendríamos que derribar las paredes que ya están construidas”, señala la denuncia.

Estos errores de diseño han generado grandes dificultades para la instalación de equipos médicos y, en general, han comprometido la funcionalidad del hospital en su totalidad.

Cuestionamientos al plan de hospitales de 2015

El plan de hospitales aprobado en 2015, que dio inicio a proyectos como este, es ahora cuestionado por la actual administración. La documentación técnica de respaldo, que debería haber garantizado la calidad y la viabilidad del proyecto,

Un patrón de deficiencias

Lo ocurrido en Trinidad no es un caso aislado. Otros hospitales en el país, como el hospital de cuarto nivel gastroenterológico en La Paz, también se encuentran incompletos o no están funcionando para el público. Estos proyectos millonarios, que deberían haber sido una inversión clave en la mejora de la salud pública, se han convertido en cargas económicas debido a la ineficiencia administrativa y a los errores estructurales que arrastran consigo.

Daños económicos y promesas incumplidas

La población sigue esperando atención médica de especialidad, mientras las promesas incumplidas de terminar hospitales en varias regiones del país generan graves daños económicos. Las autoridades deben tomar acciones inmediatas para resolver las deficiencias en estos proyectos, que no solo afectan la salud de la población, sino también el uso eficiente de los recursos del país.

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