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¿Llegará al Mundial? Modrić fue operado y el Milan confirma: se pierde el resto de la temporada

El capitán croata Luka Modrić encendió las alarmas tras sufrir una fractura de pómulo luego de un choque con Manuel Locatelli en el cruce entre AC Milan y Juventus.

Jhoan Sebastian Mamiña Pereyra

27/04/2026 21:07

A semanas del Mundial: Modrić pasa por cirugía y preocupa. Foto: RRSS
Italia

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Preocupación en el fútbol europeo a semanas del Mundial. Luka Modrić fue operado con éxito tras sufrir una fractura en el pómulo izquierdo, lesión que lo deja fuera del resto de la temporada con AC Milan.

El mediocampista croata tuvo que pasar por el quirófano luego del duro golpe sufrido en el partido ante Juventus, tras un choque con Manuel Locatelli que lo obligó a abandonar el campo visiblemente afectado.

A través de un comunicado oficial, el club italiano confirmó que la intervención fue exitosa, pero también dio por concluida su participación en lo que resta de la campaña.

“El club le desea una pronta recuperación de cara a la Copa del Mundo”, señalaron desde la institución.

La lesión llega en un momento delicado, a poco más de un mes del inicio del Mundial 2026, donde Modrić aspira a disputar su quinta Copa del Mundo y liderar nuevamente a su selección.

Pese a la gravedad del golpe, el panorama es alentador de cara al torneo internacional, ya que los tiempos de recuperación apuntan a que el experimentado volante podría llegar en condiciones.

Mientras tanto, el Milan pierde a una de sus piezas clave para el cierre de temporada, en una baja que golpea tanto en lo deportivo como en lo anímico.

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