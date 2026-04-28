Se normaliza la venta de diésel y gasolina en surtidores de Santa Cruz

El panorama sensible que caracterizó a las estaciones de servicio durante las últimas semanas ha dado un giro definitivo hacia la estabilidad operativa. En puntos estratégicos de la capital cruceña, como la Radial 13 y el quinto anillo, las extensas filas de vehículos han desaparecido para dar paso a un despacho fluido de diésel y gasolina.

Garantía de volumen y logística

Para consolidar esta recuperación, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos ha programado el despacho de más de 4,3 millones de litros de combustibles líquidos destinados al mercado interno. Este volumen masivo asegura que la provisión se mantenga constante y responda a la demanda ciudadana sin generar nuevos cuellos de botella.

Junto al reabastecimiento, la estatal ha implementado una comisión especial para supervisar rigurosamente cada eslabón de la cadena logística y asegurar la pureza del carburante. Estas medidas técnicas, activas desde hace un mes, buscan eliminar cualquier susceptibilidad en el parque automotor sobre el rendimiento de la gasolina.

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