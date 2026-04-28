Conozca los precios de la canasta familiar para sus compras en Santa Cruz

El panorama económico en los centros de abastecimiento de la capital cruceña refleja variaciones para el bolsillo de los ciudadanos. Los productos básicos muestran una tendencia mixta que obliga a las familias a priorizar sus compras diarias.

El costo de las proteínas

La carne de res se posiciona como el rubro de mayor impacto económico tras los recientes reportes de precios. Mientras tanto, las alternativas como el cerdo y el pollo ofrecen un ligero alivio para el presupuesto doméstico.

Carne de primera: Entre Bs. 68 y 70 el kilo.

Entre Bs. 68 y 70 el kilo. Carne de segunda: Entre Bs. 58 y 62 el kilo.

Entre Bs. 58 y 62 el kilo. Carne molida: Bs. 56 el kilo.

Bs. 56 el kilo. Costilla de cerdo: Bs. 36 el kilo.

Bs. 36 el kilo. Chuleta de cerdo: Bs. 32 el kilo.

Bs. 32 el kilo. Pierna de cerdo: Bs. 24 el kilo.

Bs. 24 el kilo. Pollo Mairaneño: Bs. 20 el kilo.

Vegetales y hortalizas: La búsqueda del ahorro

En el sector de las verduras, los consumidores deben recorrer diversos puestos para encontrar las ofertas más competitivas en legumbres esenciales.

Papa: Entre Bs. 5,50 y 8,50 según variedad.

Entre Bs. 5,50 y 8,50 según variedad. Cebolla: Entre Bs. 6 y 7 las tres libras.

Entre Bs. 6 y 7 las tres libras. Tomate: Entre Bs. 4 y 5 el kilo.

Entre Bs. 4 y 5 el kilo. Zanahoria: Bs. 5 las tres libras.

Bs. 5 las tres libras. Pimentón: Bs. 10 la docena.

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