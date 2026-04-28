TEMAS DE HOY:
Golpe al narcotráfico El Alto ACCIDENTE

21ºC Santa Cruz de la Sierra

5ºC La Paz

19ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Economía

Economista califica de “imposible” el incremento salarial del 20% solicitado por la COB

El economista Waldo López afirmó que un aumento salarial del 20% es inviable en el contexto actual debido al déficit fiscal del 9% y al riesgo inflacionario.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

27/04/2026 22:19

Waldo Lopez, economista
Santa Cruz, Bolivia

Escuchar esta nota

El economista Waldo López se refirió al pedido de la Central Obrera Boliviana (COB) de un incremento salarial del 20%, calificándolo como “imposible” de aplicar en la coyuntura económica actual.

“Imposible porque el presupuesto general del Estado ya tiene un déficit del 9%”, señaló, advirtiendo que una medida de ese nivel podría duplicar el déficit fiscal y generar presión inflacionaria.

López explicó que el país debe priorizar la estabilidad de precios. “Tenemos que aportar a que haya un proceso de desinflación que se está dando en Bolivia”, indicó.

Waldo Lopez, economista

En su análisis, sugirió que cualquier ajuste salarial debería ser moderado y consensuado. “Podríamos hablar de un 3%, 4%, ojalá hasta un 5%, pero siempre cuidando que no genere inflación”, sostuvo.

Asimismo, planteó que la discusión debe realizarse de manera tripartita entre el Estado, empresarios y trabajadores, incorporando también criterios como productividad y formación laboral.

Finalmente, el economista consideró que el incremento del 20% solicitado por la COB debería ser descartado en el actual escenario económico.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

04:40

Identificación de red

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

04:40

Identificación de red

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD