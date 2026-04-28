Economista califica de “imposible” el incremento salarial del 20% solicitado por la COB

El economista Waldo López se refirió al pedido de la Central Obrera Boliviana (COB) de un incremento salarial del 20%, calificándolo como “imposible” de aplicar en la coyuntura económica actual.

“Imposible porque el presupuesto general del Estado ya tiene un déficit del 9%”, señaló, advirtiendo que una medida de ese nivel podría duplicar el déficit fiscal y generar presión inflacionaria.

López explicó que el país debe priorizar la estabilidad de precios. “Tenemos que aportar a que haya un proceso de desinflación que se está dando en Bolivia”, indicó.

Waldo Lopez, economista

En su análisis, sugirió que cualquier ajuste salarial debería ser moderado y consensuado. “Podríamos hablar de un 3%, 4%, ojalá hasta un 5%, pero siempre cuidando que no genere inflación”, sostuvo.

Asimismo, planteó que la discusión debe realizarse de manera tripartita entre el Estado, empresarios y trabajadores, incorporando también criterios como productividad y formación laboral.

Finalmente, el economista consideró que el incremento del 20% solicitado por la COB debería ser descartado en el actual escenario económico.

Mira la programación en Red Uno Play