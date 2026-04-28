Economista califica de “imposible” el incremento salarial del 20% solicitado por la COB

El economista Waldo López afirmó que un aumento salarial del 20% es inviable en el contexto actual debido al déficit fiscal del 9% y al riesgo inflacionario.
27/04/2026 22:19
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El economista Waldo López se refirió al pedido de la Central Obrera Boliviana (COB) de un incremento salarial del 20%, calificándolo como “imposible” de aplicar en la coyuntura económica actual.
“Imposible porque el presupuesto general del Estado ya tiene un déficit del 9%”, señaló, advirtiendo que una medida de ese nivel podría duplicar el déficit fiscal y generar presión inflacionaria.
López explicó que el país debe priorizar la estabilidad de precios. “Tenemos que aportar a que haya un proceso de desinflación que se está dando en Bolivia”, indicó.
En su análisis, sugirió que cualquier ajuste salarial debería ser moderado y consensuado. “Podríamos hablar de un 3%, 4%, ojalá hasta un 5%, pero siempre cuidando que no genere inflación”, sostuvo.
Asimismo, planteó que la discusión debe realizarse de manera tripartita entre el Estado, empresarios y trabajadores, incorporando también criterios como productividad y formación laboral.
Finalmente, el economista consideró que el incremento del 20% solicitado por la COB debería ser descartado en el actual escenario económico.
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