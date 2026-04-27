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Estos son los departamentos sociales de AEVivienda y dónde están ubicados

La Agencia Estatal de Vivienda ofrece proyectos habitacionales en distintas zonas del país. Conoce dónde están ubicados los condominios, precios y qué opciones están disponibles para postular.

Red Uno de Bolivia

27/04/2026 12:12

Estos son los departamentos sociales de AEVivienda y dónde se ubican. Foto AEVivienda.
Bolivia

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La Agencia Estatal de Vivienda (AEVivienda) mantiene en marcha su oferta de departamentos sociales en dos de los departamentos más importantes del país: Cochabamba y Santa Cruz. Los proyectos están distribuidos en distintas zonas estratégicas con precios accesibles para familias que buscan vivienda propia.

Cochabamba: estos son los proyectos disponibles

En el eje central del país, AEVivienda cuenta con tres principales condominios:

  • Villa Tunari: ubicado frente al Centro de Alto Rendimiento (CAR)

Estas zonas combinan acceso a servicios, conexión vial y crecimiento urbano, lo que las convierte en opciones en expansión para vivienda social.

Santa Cruz: ubicación de los condominios

En el oriente boliviano, los proyectos se concentran en zonas urbanas y periurbanas de alto desarrollo:

  • Alto de Cotoca: sobre la carretera Cotoca Km 7, junto al Parque Cementerio Memorial Park

  • Condominios Patujú: en Satélite Norte, cerca del mercado Central y a minutos del Cuarto Anillo

  • Urbanización Papa Francisco: ubicada en la carretera a Warnes, sobre la Ruta G77

Estas ubicaciones destacan por su conexión con áreas comerciales, transporte y crecimiento habitacional.

Aquí puedes ver las imágenes de los condominios: 

https://heyzine.com/flip-book/227e350ab6.html

Rangos de precios

Los departamentos ofertados por AEVivienda tienen valores que van aproximadamente desde 17.529 hasta 34.000 dólares, dependiendo del proyecto y la ubicación.

Una opción en expansión

Estos condominios forman parte de los programas habitacionales que buscan ampliar el acceso a vivienda en zonas urbanas y periurbanas, ofreciendo alternativas para familias que buscan dar el paso hacia la casa propia.

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