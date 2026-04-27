La Agencia Estatal de Vivienda ofrece proyectos habitacionales en distintas zonas del país. Conoce dónde están ubicados los condominios, precios y qué opciones están disponibles para postular.
27/04/2026 12:12
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La Agencia Estatal de Vivienda (AEVivienda) mantiene en marcha su oferta de departamentos sociales en dos de los departamentos más importantes del país: Cochabamba y Santa Cruz. Los proyectos están distribuidos en distintas zonas estratégicas con precios accesibles para familias que buscan vivienda propia.
Cochabamba: estos son los proyectos disponibles
En el eje central del país, AEVivienda cuenta con tres principales condominios:
Villa Tunari: ubicado frente al Centro de Alto Rendimiento (CAR)
Estas zonas combinan acceso a servicios, conexión vial y crecimiento urbano, lo que las convierte en opciones en expansión para vivienda social.
Santa Cruz: ubicación de los condominios
En el oriente boliviano, los proyectos se concentran en zonas urbanas y periurbanas de alto desarrollo:
Alto de Cotoca: sobre la carretera Cotoca Km 7, junto al Parque Cementerio Memorial Park
Condominios Patujú: en Satélite Norte, cerca del mercado Central y a minutos del Cuarto Anillo
Urbanización Papa Francisco: ubicada en la carretera a Warnes, sobre la Ruta G77
Estas ubicaciones destacan por su conexión con áreas comerciales, transporte y crecimiento habitacional.
Aquí puedes ver las imágenes de los condominios:
https://heyzine.com/flip-book/227e350ab6.html
Rangos de precios
Los departamentos ofertados por AEVivienda tienen valores que van aproximadamente desde 17.529 hasta 34.000 dólares, dependiendo del proyecto y la ubicación.
Una opción en expansión
Estos condominios forman parte de los programas habitacionales que buscan ampliar el acceso a vivienda en zonas urbanas y periurbanas, ofreciendo alternativas para familias que buscan dar el paso hacia la casa propia.
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