China descubre nuevos minerales en la Luna: un hallazgo que cambia lo que sabemos

Un nuevo paso en la exploración espacial acaba de marcar un hito. Científicos chinos anunciaron el descubrimiento de dos nuevos minerales lunares, identificados a partir de muestras recolectadas por la misión Chang'e-5.

Los minerales, denominados magnesiochangesite-(Y) y changesite-(Ce), fueron oficialmente reconocidos por la Asociación Mineralógica Internacional, ampliando el catálogo global de minerales provenientes de la Luna.

Este logro se suma al descubrimiento previo de changesite-(Y) en 2022, consolidando el avance del país asiático en el estudio del satélite natural.

Un hallazgo a escala microscópica

Lo más sorprendente del descubrimiento es su escala. Los científicos trabajaron con apenas miligramos de suelo lunar, analizando cientos de miles de partículas diminutas incrustadas en resina.

Cada grano medía solo unos micrómetros —mucho más fino que un cabello humano—, lo que exigió estudios avanzados químicos, espectroscópicos y de estructura cristalina para confirmar la existencia de nuevos minerales.

Un avance con impacto global

Con este hallazgo, China suma ya cuatro minerales lunares identificados, mientras que a nivel mundial la cifra supera la decena desde la década de 1970.

Según expertos, estos descubrimientos no solo amplían el conocimiento sobre la Luna, sino que también ayudan a comprender:

La composición del suelo lunar

La formación y evolución del satélite

El comportamiento de elementos como las tierras raras

Los procesos geológicos que también ocurren en la Tierra

Más allá de la Luna

Los científicos destacan que estos avances podrían aportar pistas clave sobre cómo se forman y evolucionan los planetas en el universo.

Además, el trabajo continúa. Las misiones chinas, como Chang'e-6 —que logró recolectar muestras de la cara oculta de la Luna, algo inédito—, abren nuevas posibilidades de investigación.

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